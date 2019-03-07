Промышленное насосное оборудование

О компании

Компания LPGroup является коммерческо - производственным коллективом по реализации оборудования для АЗС и нефтебаз,в штат которой входят как отделы реализации продукции (коммерческие отделы),так и несколько производственных площадок,на которых мы выпускаем под строгим технологическим контролем наш флагманский продукт,пользующийся большим спросом - газовую технологическую систему АМТ-ГАЗ,разработанную с учетом потребности сокращения издержек при монтаже и эксплуатации.

Мы по праву считаем себя и инжиниринговой компанией,что позволяет нам иметь много конкурентных преимуществ - мы всегда можем внести необходимые коррективы и самостоятельно их воплотить под индивидуальные запросы клиента. В этом заключается основная стратегия деятельности компании - все для клиента! Другими словами,мы стали клиентоориентированной компанией,которая стремится работать максимально эффективно и максимально дружественно по отношению к каждому покупателю.

Компания является коммерческо-производственным коллективом,в штат которой входят как отделы реализации продукции (коммерческие отделы),так и несколько производственных площадок,на которых мы выпускаем под строгим технологическим контролем наш флагманский продукт,пользующийся большим спросом - газовую технологическую систему АМТ-ГАЗ.